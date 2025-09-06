Prefeitura realiza limpeza e reforma de bocas de lobo no Taboão e Água Chata





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (5) a limpeza manual de uma boca de lobo na região do Taboão e a reforma de um equipamento na Água Chata. As ações foram acompanhadas pelas Regionais Taboão e Pimentas.

No Taboão, a equipe executou a limpeza manual dos resíduos e detritos que obstruíam uma boca de lobo localizada na avenida Lauro de Gusmão Silveira, que neste domingo (7) receberá o Desfile Cívico-Militar em celebração ao Dia da Independência.

Já na avenida Medeiros Neto, na Água Chata, uma boca de lobo que estava bastante deteriorada foi totalmente reformada, o que permitirá que a captação das águas seja mais eficiente.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.