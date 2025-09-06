Prefeitura de Guarulhos e Ciee oferecem 120 vagas para jovens aprendizes no Mercado Livre





Na próxima quarta-feira (10), das 9h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos realizará a primeira edição do projeto Partiu Trampo, que irá ofertar 120 vagas para jovens aprendizes, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), para trabalhar no Mercado Livre. Voltado a jovens de 16 a 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou técnico, a seleção de candidatos ocorrerá na sede da Subsecretaria da Juventude, à rua Guarulhos, 22, no Gopoúva.

Interessados em participar devem ter disponibilidade para trabalhar de forma presencial de segunda a sexta-feira, seis horas diárias (30 horas semanais), e comparecer ao Partiu Trampo com documentos pessoais (RG e CPF).

O salário oferecido é de R$ 1.069,48 e os benefícios incluem assistência médica e odontológica, restaurante interno ou vale-refeição e vale-transporte. Há possibilidade de efetivação na empresa.

O Partiu Trampo, de acordo com o subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo, é um novo projeto que auxilia as empresas na divulgação de vagas para jovens aprendizes, realizado pela Subsecretaria da Juventude em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Essa será a primeira edição de muitas que virão, uma vez que a iniciativa representa uma grande oportunidade tanto para os jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, quanto para as empresas que buscam novos talentos, por meio do programa Jovem Aprendiz.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.