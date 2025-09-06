Prefeitura inaugura bolsão de veículos para facilitar embarque e desembarque de passageiros no Cecap





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), inaugurou nesta sexta-feira (5) o bolsão de estacionamento destinado ao embarque e desembarque de passageiros, ao lado da rodoviária e da estação da CPTM, no Parque Cecap.

O novo bolsão pode ser utilizado por todos os motoristas que precisem embarcar ou desembarcar passageiros por até cinco minutos, com o pisca-alerta ligado. O espaço foi pensado, principalmente, para facilitar o trabalho de taxistas e motoristas de transporte por aplicativo.

O local também conta com duas vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos que utilizam os serviços do Fácil Mobilidade, sinalização de solo, um painel eletrônico que exibe novidades implementadas pela administração municipal e uma área com assentos para que os usuários possam aguardar táxis ou veículos de aplicativo.

O prefeito Lucas Sanches, acompanhado do vice-prefeito Thiago Surfista, do secretário da Semob, João Araújo, e da secretária-adjunta Cristiane Ayres, participou da inauguração do bolsão e destacou que o espaço era uma reivindicação antiga dos profissionais.