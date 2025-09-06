Guarulhos capacita profissionais de saúde em projeto de cuidado da asma





A Secretaria da Saúde realizou as primeiras formações voltadas a agentes comunitários de saúde e equipes multiprofissionais para o Projeto Estratégia Cidade Amiga da Pessoa com Asma, nos últimos dias. A ação teve início na região de saúde São João/Bonsucesso e reuniu 134 profissionais, entre fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e outros integrantes da rede municipal.

O projeto, desenvolvido pelo International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) e disseminado no Brasil pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Respiratória na Atenção Primária, capacita profissionais da saúde com o objetivo de conscientizar sobre a importância do cuidado adequado da pessoa com asma, fortalecer o cuidado da doença na Atenção Primária à Saúde, reduzir a morbimortalidade por esse mal, incentivar práticas de cuidado eficiente e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Durante a capacitação os temas abordados incluíram o perfil epidemiológico de Guarulhos, aspectos essenciais sobre a asma, como sinais e sintomas, diferenças da asma em relação à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), fatores ambientais, uso de cigarro eletrônico, entre outros.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), mais de 80 mil internações e 524 óbitos foram registrados no Brasil por asma em 2022. O assunto é de extrema relevância, uma vez que, a asma não tem cura e pode matar. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ana Carolina Aguiar de Carvalho, durante a atividade, ressaltou a importância do profissional de saúde conhecer seu território e especificidades para o planejamento das ações.

Próximos passos

Após a etapa destinada aos agentes comunitários e equipes multiprofissionais, a formação também contemplará médicos e farmacêuticos, profissionais fundamentais no diagnóstico e tratamento da asma.

A expectativa é que, em breve, todas as regiões de saúde do município recebam o projeto, fortalecendo o cuidado integral e a prevenção de complicações. A cidade é dividida em quatro regiões de saúde: Centro, Cantareira, São João / Bonsucesso e Pimentas / Cumbica.

Adesão de Guarulhos ao Projeto Cidade Amiga da Pessoa com Asma

Em maio deste ano Guarulhos alcançou o marco significativo na saúde pública ao receber a certificação de adesão do Projeto Estratégia Cidade Amiga da Pessoa com Asma. A meta número 1 cumprida pelo município diz respeito à adesão e à participação no Programa de Educação, e da realização de ação proposta pelo grupo participante para melhoria do cuidado da asma.