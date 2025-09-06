Casa da Mulher oferece oficina de geladinho gourmet como opção de geração de renda





Com objetivo de oferecer uma alternativa às mulheres para geração de renda e abrir caminho ao empreendedorismo, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira (5) uma oficina de geladinho gourmet para mais de 20 assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Pimentas, instalada dentro do CEU Pimentas. Na próxima sexta-feira (12), às 14h, será a vez das da unidade Haroldo Veloso receber a oficina.

A iniciativa tem se mostrado um grande sucesso com a participação efetiva de tantas mulheres às aulas, indo ao encontro de oferecer opções de geração de renda e possibilidades para o empreendedorismo feminino.

Segundo a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, a oficina mostra que com criatividade e dedicação é possível transformar algo simples em uma oportunidade concreta de negócio, fazendo com que cada participante saia da aula não apenas com novas receitas, mas também com mais confiança para acreditar no seu potencial e no futuro que pode construir.

A aula foi ministrada pela servidora da subsecretaria, Rosélia Santos Borges, que ensinou às participantes como preparar o doce – uma variação mais elaborada do tradicional geladinho, também chamado de sacolé -, com quatro tipos de receita (mousse de maracujá, amendoim, iogurte com frutas vermelhas e creme de avelã), além de orientá-las sobre a importância da higienização e a qualidade dos ingredientes.

Rosélia contou ainda que passou a infância acompanhando a mãe no preparo de geladinhos e anos mais tarde, em 2018, montou uma microempresa para comercializar o doce, obtendo um bom lucro, já que a rentabilidade do geladinho gourmet é de no mínimo 50% do custo dos ingredientes.

A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.