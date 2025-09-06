Guarulhos renova frota de ambulâncias e reforça atendimento de urgência e emergência





A frota de atendimento de urgência e emergência do município de Guarulhos foi fortalecida nesta sexta-feira (5) com a entrega de duas novas ambulâncias, uma de Suporte Avançado de Vida (SAV) e outra de Suporte Básico de Vida.

As novas unidades substituirão veículos antigos, elevando a capacidade de resposta do serviço e a qualidade do atendimento prestado à população e aos profissionais de saúde.

Com a chegada destas duas ambulâncias, o município já substituiu sete veículos em 2025, o que representa 50% da frota total. Este marco é um passo significativo no processo de modernização da infraestrutura de saúde local.

As novas ambulâncias terão um impacto direto na qualidade da assistência, proporcionando maior segurança, agilidade e eficiência tanto para os usuários do sistema quanto para os profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar.

O foco principal é aprimorar o atendimento em situações críticas de urgência e emergência, incluindo:

Emergências cardiorrespiratórias: Problemas graves no coração e pulmões.

Suspeita de Infarto ou AVC: Dores súbitas no peito ou sintomas neurológicos agudos como dificuldade para falar, perda de força em um lado do corpo ou desvio da boca.

Traumas e acidentes: Acidentes de trânsito, quedas e agressões.

Queimaduras e intoxicações: Queimaduras severas, envenenamentos e acidentes com produtos perigosos.

Obstetrícia: Partos de risco para mãe ou feto.

Crises: Tentativas de suicídio, crises convulsivas ou crises hipertensivas.

Outras situações: Afogamentos, choque elétrico, desabamentos e soterramentos.

Este investimento reflete um esforço contínuo para garantir que todos os cidadãos recebam o melhor atendimento possível em momentos de necessidade.