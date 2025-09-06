Prefeitura promove aula sobre Vigilância em Saúde a alunos de Medicina da Faculdade de Guarulhos





Nesta quinta-feira (4) a Secretaria da Saúde realizou uma aula especial sobre Vigilância em Saúde para os estudantes do primeiro semestre do curso de medicina da Faculdade de Guarulhos. A atividade, conduzida pela educadora em Saúde Pública, Grace Peixoto Noronha, do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), reuniu 59 alunos com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre essa área essencial da saúde pública.

A apresentação abordou aspectos como o conceito e histórico da Vigilância em Saúde no Brasil, seus quatro componentes principais (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador), além da Política Nacional da Vigilância em Saúde e as principais ações desenvolvidas pelo DVS.

Ao final, os participantes destacaram a relevância da iniciativa, especialmente pelo tema abordado, considerado de grande importância para a conscientização tanto dos profissionais da saúde quanto da população.