Futsal dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região começa neste domingo





Tudo pronto para o 19º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. O torneio, organizado pelo Sindicato da categoria, começa neste domingo, dia 7. Participarão 24 equipes, formadas por trabalhadores sindicalizados de fábricas da base, em Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel.

A competição será disputada na quadra do Ginásio Poliesportivo, no Clube de Campo da entidade (Parque Primavera, Guarulhos). Ricardo Oliveira (Xabi), vice-presidente do Sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, afirma: “Nosso Campeonato é um dos mais tradicionais da região e tem um nível técnico muito bom. Quem comparecer verá grandes partidas”.

As equipes estão divididas em seis chaves: cada uma com quatro empresas. Xabi explica: “Antes da abertura, às 7 horas, vai rolar um jogo só de mulheres. Todas metalúrgicas e de várias fábricas. O primeiro jogo do nosso Campeonato será às 8h30 entre Perfil Líder e Roda de Ouro. No último, às 13 horas, jogam Cummins e Golin”.

Os times inscritos são: Cummins/JSL, Golin, Autokiniton e Fanem (Grupo A); Perfil Líder, Roda de Ouro, Axmetal e Macom (Grupo B); Açotubo, Jomarca, CIP e Tecfil (Grupo C); Granei, SMRC, Rodcar e Mahle (Grupo D); Truckvan, Modine, HCI e Embraço (Grupo E); Rossetti, Minebea, Bristol e Lepe (Grupo F).

O 19º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos será disputado no Clube de Campo, à rua Reta, 390, Primavera, Guarulhos, SP. Aos domingos, a partir das 8h30. Entrada franca. O Clube tem cerca de 800 vagas de estacionamento, gratuitas aos associados. Vá aos jogos!