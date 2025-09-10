Poupatempo oferece atendimento para solicitação da Carteira de Identidade Nacional para crianças





O Poupatempo disponibiliza, em seus 245 postos no estado, o atendimento para solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço contempla todos os cidadãos, incluindo crianças de até 12 anos. Para menores de 12 anos, a primeira via é gratuita e vale por cinco anos. Após essa idade, o documento passa a ter validade de 10 anos. A emissão do documento é de responsabilidade do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil.

O agendamento é gratuito e obrigatório pelos canais oficiais: portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e WhatsApp (11) 95220-2974. No dia do atendimento, é preciso apresentar a certidão de nascimento original.

Com CPF como número único e biometria facial, a CIN evita duplicidades e aumenta a segurança. Também pode incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH e dados da certidão de nascimento — detalhes que fazem diferença em situações emergenciais. Além disso, é uma aliada no combate ao desaparecimento de crianças e ao tráfico de pessoas.

Desde janeiro de 2024, já foram emitidas mais de 4,9 milhões de CIN em São Paulo, sendo 1,3 milhão para menores de idade — consolidando o Estado como referência nacional em identificação civil.

Sobre o Poupatempo

Administrado pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, o programa reúne serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais, federais e municipais, e integra a estratégia de transformação digital conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).