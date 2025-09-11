Alunos de violino do Conservatório Municipal se apresentam em recital de formatura no dia 19

O Auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos receberá no próximo dia 19 de setembro a formatura dos alunos do curso de violino em um recital aberto ao público. O espetáculo acontece a partir das 20h.
Oito alunos subirão ao palco celebrando a finalização dos módulos 1, 2 e 3 da formação. Para a professora Ana Flávia, docente do curso, é importante celebrar todas as conquistas dos alunos e, mais do que isso, mostrar para os amigos, parentes e público geral o trabalho realizado no conservatório.
Agenda
A agenda de eventos da Prefeitura de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.
Serviço
Recital de Violino – Formatura
19 de setembro, às 20h
Auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos (Rua Ipê, 71 – Centro)
Gratuito
Classificação livre