Projeto Partiu Trampo encaminha 105 estudantes para vagas de jovem aprendiz





Com seu o auditório lotado de estudantes entre 16 e 22 anos e de alguns pais, a Subsecretaria da Juventude realizou nesta quarta-feira (10) a primeira edição do projeto Partiu Trampo, que disponibilizou 120 oportunidades para jovem aprendiz trabalhar nas áreas de logística e administrativa da empresa Mercado Livre. A iniciativa da pasta em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, ocorreu durante todo o dia, resultando no encaminhamento de 105 jovens para as vagas.

O vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista, acompanhou a ação e ressaltou que a trajetória de sucesso de um jovem depende de seu empenho, estudo, capacitação e, com isso, atingir seus objetivos. Já o subsecretário Joas Rodrigues de Melo destacou o interesse de estudantes que, uma hora e meia antes do início do Partiu Trampo, já estavam formando fila em frente da sede da pasta, o que demostra também o empenho e a força de vontade dos participantes.

O Partiu Trampo busca auxiliar tanto os jovens no ingresso ao mundo do trabalho quanto as empresas na divulgação de vagas para jovens aprendizes. De acordo com a psicóloga do Ciee, Daniela Rodrigues Agostinho, que atuou na seleção de candidatos, os jovens aprendizes não precisam ter experiência profissional, mas vontade de aprender.

Participantes

Aluno do 2º ano do ensino médio da E.E. Professora Zilda Romeiro Pinto Moreira da Silva, Pedro Lucas Soares, de 17 anos, estava feliz por ter passado na seleção para o setor de logística e obtido encaminhamento para a entrevista na empresa. Ele chegou 7h40 para o Partiu Trampo e aguardou na fila a abertura do portão. Revelou que estava com muita fé na aprovação da entrevista, apesar de ficar um pouco nervoso em ver a quantidade de participantes.

Pedro já trabalhou no mercado do bairro como caixa, estoquista, atuou como pedreiro e gesseiro, porém nunca teve a carteira assinada. Para o futuro, pretende cursar relações internacionais e trabalhar como diplomata.

Moradora do Jardim Guilhermino, Rayane Giacomini, de 16 anos, compareceu ao evento na companhia da mãe, Simone, que é assistente administrativa e está desempregada há um mês. Aluna do 2º ano do ensino médio, a adolescente soube do projeto pela internet e enquanto aguardava sua vez na entrevista de seleção, contou que busca uma colocação para ajudar no custeio da casa e para ter seu próprio dinheiro e que planeja fazer faculdade de medicina para ser pediatra.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.