Plantio de mudas abre as ações do projeto Primavera no CEU Presidente Dutra





O CEU Presidente Dutra recebeu nesta quarta-feira (10), o plantio de mudas com a participação dos alunos das EPGs Jorge Amado e Zélia Gattai, de munícipes e dos alunos dos cursos da unidade. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), com doação de mudas do Horto florestal do Residencial Bambi.

A atividade integra a programação do projeto Primavera, desenvolvido em parceria com a escola, no qual as crianças brincam e exploram elementos da natureza durante as aulas. Alinhadas à proposta curricular da rede municipal, as aprendizagens incentivam a conscientização ambiental e práticas sustentáveis, promovendo a observação e exploração do ambiente e atitudes que contribuam para sua conservação.

Assim como no ano passado, a iniciativa contou com o plantio de diversas espécies de mudas doadas pela SVCS, além da presença da comunidade e dos estudantes. A área de lazer externa do complexo ficou ainda mais florida e acolhedora para receber os moradores.

Para celebrar o início da primavera, entre os dias 25 e 26 de setembro, o CEU Presidente Dutra promoverá a 2ª edição da Festa da Primavera, após o grande sucesso no ano passado. O evento é destinado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do CEU.

Nos dias 22 e 23 de setembro, os alunos do Zélia Gattai participarão de um piquenique. No dia 25, às 19h30, haverá apresentações de violino e coral, exposição das obras de arte dos alunos do curso de artesanato, aulão de zumba, além de DJ, luzes e muita animação. Os alunos de todos os cursos do CEU e da EJA da EPG Jorge Amado apresentarão suas atividades.

Já no dia 26, ao longo do dia, será realizada uma festa infantil para os alunos das escolas integradas, com jogos, brincadeiras e música. A área da piscina será decorada com o tema da primavera para todos aproveitarem o sol e se divertirem.