Fundo Social recebe 25 mil peças para a Campanha do Agasalho





A Campanha do Agasalho 2025, organizada pelo Fundo Social de Guarulhos, encerrou em 31 de agosto com excelentes resultados que reafirmam o compromisso da população com a solidariedade. Entre os mais de 200 pontos de coleta de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade, somente na Vila Rio de Janeiro a arrecadação atingiu 25 mil peças.

Na última segunda-feira (10), o Sonda Supermercados – unidade Vila Rio, um dos pontos de coleta da Campanha do Agasalho, entregou a expressiva doação ao Fundo Social, reforçando ainda mais a corrente do bem que aquece corpos e corações.

Além dos pontos de arrecadação espalhados por empresas, escolas, comércios e instituições, diversas ações foram realizadas pelo Fundo Social, como o Varal Solidário, que beneficiou mais de 1.000 famílias com roupas e cobertores distribuídos diretamente.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Carol Sanches, destacou a importância da participação da população, representando um gesto de amor e cuidado e mostrando a força solidária de Guarulhos com o objetivo de transformar o inverno de milhares de famílias.

Com o encerramento da campanha, a equipe do Fundo Social segue na triagem de todas as doações. O número final de peças arrecadadas em toda a cidade ainda será divulgado.

Mais do que números, a Campanha do Agasalho 2025 provou que quando a solidariedade se multiplica o resultado é transformador.