Energia furtada em Guarulhos entre janeiro e julho de 2025 daria para abastecer Guararema por um mês 

Entre janeiro e julho deste ano, a atuação de combate ao furto de energia realizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, registrou 5.326 ocorrências desta natureza. As operações da companhia conseguiram recuperar energia suficiente para abastecer o município de Guararema, com cerca de 31 mil habitantes, por um mês.

Este resultado é devido cada vez mais ao emprego de novas tecnologias que visam garantir uma atuação mais assertiva das equipes especializadas. O trabalho da EDP de combate ao furto de energia tem como objetivo coibir a prática ilegal, que coloca em risco a vida da população, impacta na qualidade do fornecimento de energia aos clientes regulares e traz prejuízos à toda sociedade.

Risco à vida e prejuízos sociais

De acordo com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (Abradee), a ligação clandestina está entre as maiores causas de morte no país relacionadas à energia elétrica. O furto de energia, além de ser uma prática perigosa e que pode provocar a morte por ser realizada, muitas vezes, de forma precária, também traz risco de sobrecarga à rede elétrica, com prejuízo para a população local que sofre com a falta ou oscilações do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

Ao contrário do que muitos imaginam, o furto de energia elétrica não traz perdas financeiras apenas para a Concessionária. De acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a tarifa de energia dos consumidores de todo país abrange também as perdas elétricas e o custo da energia desviada é parcialmente repassada a todos os usuários da rede.

Estratégias no combate ao furto de energia

O uso de inteligência artificial traz mais assertividade nas ações da companhia, além de outras iniciativas estratégicas e tecnologias que contribuem para restringir a prática das irregularidades. Uma delas é a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes consumidores que fraudam energia.

Somente no primeiro semestre de 2025, na área de concessão da EDP em São Paulo, foram realizadas 62 operações policiais após a constatação da prática de furto de energia elétrica pela concessionária. Estas atuações, em parceria da EDP com a Polícia Civil e o Departamento de Engenharia Forense, do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica, acontecem em toda a área de atuação da empresa, em consumidores de energia, como o caso de fábricas e comércios, como padaria, academias, supermercados e indústrias.

Para garantir maior eficiência operacional e melhores resultados, a EDP mantém um treinamento intenso das suas equipes técnicas. As inspeções em campo são realizadas por profissionais com treinamento e equipamentos especializados para identificar manipulações nos medidores de energia ou qualquer anormalidade na rede elétrica.

Crime e denúncia

O furto de energia elétrica é um crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro e que traz prejuízos a todos. Além da aplicação de multa e da pena de reclusão, que pode ser de um a quatro anos, o proprietário do estabelecimento arca, conforme a regra da Resolução da Aneel, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Com intuito de coibir cada vez mais o furto de energia, a EDP pede que a população contribua denunciando as ligações irregulares. Para tanto, disponibiliza os canais de atendimento aos consumidores: pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presencial e a Central de Atendimento ao Cliente, no 0800 721 0123, que funcionam 24 horas e com ligação gratuita. O sigilo é total, e a inspeção realizada com a máxima urgência.