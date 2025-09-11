Raul Seixas para crianças e adultos: Pela primeira vez, obras do músico viram livros infantis em comemoração aos seus 80 anos





O jornalista, escritor e ilustrador Diego Calvo, com grande atuação em Guarulhos, lançou dois livros infantis inspirados em letras de músicas de Raul Seixas: “Carimbador Maluco” e “Peixuxa (O amiguinho dos peixes)”, publicados pela editora Ubook.

Os lançamentos ocorreram no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), nos dias 23/08 e 07/09, com a presença de Kika Seixas, ex-companheira de Raul, que também relançou o livro “Baú do Raul” em edição inédita. Todas as obras fazem parte das celebrações pelos 80 anos do artista.

Idealizador e ilustrador dos livros, Calvo contou que a ideia surgiu de forma natural, ao cantar as músicas de Raul para o filho:

“Essas músicas trazem temas interessantes. Peixuxa, por exemplo, lançada em 1975, já falava de ecologia. Já Carimbador Maluco — música feita para o especial Plunct! Plact! Zum da TV Globo — trata de liberdade.”

Fã de Raul desde a infância, o ilustrador explicou que primeiro desenvolveu Peixuxa e apresentou o projeto a Kika Seixas, que aprovou o trabalho. Em seguida, em contato com Cris Albuquerque, da Ubook, surgiu a proposta de também transformar Carimbador Maluco em livro.

“Fiquei muito honrado em, de alguma forma, participar das comemorações dos 80 anos de Raul Seixas. Os livros foram feitos com muito carinho e dedicação”, destacou Calvo, acrescentando: “É, de fato, uma obra de fã para fã.”

Serviço

Os dois livros infantis e também o “Baú do Raul” estão disponíveis no site da Amazon.

As obras podem ser acessadas também pelo aplicativo da Ubook, que oferece versão em e-book e audiobook, narrado pelo ator Nelito Reis, com participação dos narradores mirins Nicolas, Diana, Pablo e Raul.