GCM de Guarulhos prende traficante, captura menor infrator e apreende mais de 4 mil porções de drogas

A GCM (Guarda Civil Municipal) está acabando com o tráfico de drogas em Guarulhos. No Jardim Irene, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um traficante com 2,5 kg de entorpecentes. O criminoso tentou fugir ao avistar a viatura, porém foi capturado com 1458 porções de cocaína e 542 de maconha.
Em outra ocorrência, no bairro Cidade Brasil, uma equipe de patrulhamento preventivo da Romu apreendeu um adolescente com 3,8 kg de entorpecentes. O menor infrator também tentou escapar, mas foi interceptado com uma mochila contendo 1480 porções de cocaína e 1126 de maconha, além de uma balança digital.
