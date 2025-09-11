Tênis de mesa define seus últimos campeões pela Olimpíada Colegial Guarulhense

Na última quarta-feira (10), a Olimpíada Colegial Guarulhense 2025 teve a despedida da modalidade tênis de mesa disputada na Dunamis Tênis de Mesa, no Jardim Aida.
O dia contou com o confronto na categoria juvenil, que teve o Colégio Marconi campeão nas duas categorias. Pelo masculino, o pódio foi completado pela EE Flávio Xavier Arantes e Colégio Parthenon Vila Augusta, em segundo e terceiro lugar respectivamente. Já pelo feminino, o vice-campeão foi a EE Juvenal Ramos Barbosa e o terceiro lugar ficou com o Colégio Educar.
Na terça-feira (9), a competição foi pelo infantil, com o Colégio Marconi em primeiro, a EE Allyrio de Figueiredo Brasil em segundo e o Colégio Saint Germain em terceiro, pelo masculino. No feminino a classificação ficou assim: EE Tomie Ohtake foi campeã, Colégio Unicultura foi vice-campeão e Colégio Marconi ficou em terceiro.
A Secretaria de Esportes e Lazer reforça que a OCG segue com competições até este sábado (13), ainda com disputas nas seguintes modalidades: atletismo, futebol, futsal, ginástica artística, handebol, vôlei.