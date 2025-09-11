Casarão da Nossa História promove encontro para resgatar memórias de Guarulhos





Com foco em preservar e divulgar a história local, reunindo relatos e experiências dos munícipes, o Casarão da Nossa História, no centro de Guarulhos, promove na próxima terça-feira (16), às 15h, um encontro aberto com moradores, historiadores e escritores guarulhenses para resgatar a história da cidade. O evento é gratuito e realizado na Sala da Memória.

Com o tema “Tanto a contar… muito a se ouvir”, os participantes poderão relatar suas vivências e experiências e fotografias com outras pessoas que apreciam e valorizam a história do munícipio. O evento será um bate-papo descontraído cheio de conhecimentos e memórias afetivas.

Segundo Priscila Caetano, gestora do Centro Educacional, a relevância desse encontro está no interesse dos visitantes, especialmente os moradores antigos e pessoas da região central, em dividir suas lembranças sobre como era viver em Guarulhos, as transformações do Casarão ao longo do tempo e diversas curiosidades. O público poderá aguardar muitas histórias fascinantes sobre o espaço.

Desde a abertura do Casarão, em julho, formaram-se grupos e várias pessoas relataram momentos marcantes da região, despertando o interesse de outros munícipes em participar.

Totalmente restaurado e modernizado, o Casarão da Nossa História simboliza a valorização do patrimônio histórico e o respeito aos guarulhenses. O espaço funciona como um Centro Municipal de Educação para formação para educadores, além de receber alunos e munícipes.

O Casarão está localizado na esquina das ruas Felício Marcondes e Sete de Setembro, no Centro. O espaço é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados das 9h às 16h, com entrada gratuita.