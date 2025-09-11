Mulheres iniciam curso gratuito de ioga no Bom Clima e na Vila Galvão





Nesta quarta-feira (10) uma turma de mulheres assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Bom Clima iniciou o curso de ioga, ministrado pela professora Daniella Maalouf, que é voluntária e integra a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG). Na unidade Vila Galvão, as aulas começaram no último dia 4. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa ao bem-estar, promoção da autoestima, da saúde e redução do estresse do público feminino.

Para a subsecretária Vanessa de Jesus, o sucesso da iniciativa está em ver tantas mulheres abraçando a ioga como uma oportunidade de cuidado consigo mesmas. Essas aulas não são apenas atividade física, mas um caminho de reconexão, de fortalecimento da autoestima e de promoção da saúde. Cada dia de atividade, segundo a gestora, representa mais um passo para que todas as participantes descubram a força e a serenidade que já carregam dentro de si.

De acordo com Vanessa, a pasta tem o compromisso de oferecer às mulheres de Guarulhos espaços onde elas possam se sentir acolhidas, seguras e, acima de tudo, valorizadas.

A ioga é uma filosofia de vida e auxilia as pessoas na conexão com seu íntimo, segundo Daniella, que é formada e a pratica há 15 anos. Há exercícios para cada um dos órgãos e também para a respiração que, uma vez aprendida, auxilia na melhoria do funcionamento deles.

A professora reforça que essa atividade melhora a flexibilidade, a saúde, o autocontrole e eleva a autoestima da mulher, entre outros benefícios oferecidos para a mente e o corpo.

Aluna do curso de crochê na unidade Bom Clima, aos 80 anos, a pensionista Tereza Aguiar da Costa, aprovou a ioga e revelou que conseguiu relaxar um pouco. Ela procurou essa atividade para melhorar a saúde, já que tem artrose.

Por sua vez, Solange dos Santos, de 54 anos, que atuava como atendente de loja e está desempregada, vê na ioga um meio para relaxar e sentir-se bem. Moradora do Macedo, ela revelou ter gostado bastante da primeira aula e que tem muito a aprender com a respiração.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.