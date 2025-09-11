Prefeitura amplia acesso à saúde com quatro UBSs em funcionamento neste sábado





Neste sábado (13), os moradores de Guarulhos terão uma nova oportunidade de colocar a saúde em dia. Das 8h às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Ricardo, Recreio São Jorge, Ponte Alta e Dona Luiza estarão abertas pelo programa Saúde Toda Hora, que amplia o acesso aos serviços de atenção primária.

Sem necessidade de agendamento, os usuários poderão se vacinar, retirar medicamentos, realizar curativos e fazer aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico). Também estarão disponíveis os testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como o atendimento às condicionalidades do programa Bolsa Família, que inclui acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de sete anos, pré-natal de gestantes e atualização da caderneta de vacinação.

Além da assistência direta, as unidades reforçarão a campanha Setembro Amarelo, com ações de conscientização e prevenção ao suicídio, lembrando a importância do cuidado com a saúde mental.

Consultas médicas e exames de Papanicolau são os únicos serviços que requerem agendamento prévio. Para agendar, os usuários têm a opção de fazê-lo por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS.

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Recreio São Jorge: estrada David Corrêa, 1.766, Recreio São Jorge

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana