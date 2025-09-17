Guarulhos recebe o espetáculo infantil ‘T. Rex – O Dinossauro na Amazônia’





Prepare-se para embarcar em uma aventura mágica e cheia de emoção com o espetáculo infantil “T. Rex – O Dinossauro na Amazônia”, uma produção que mistura fantasia, cultura e preservação ambiental de forma divertida e educativa. O dinossauro tem 4 metros de comprimento, anda, se movimenta e interage com o público no palco.

Em meio à grandiosa Floresta Amazônica, vive Dum Dum, o último dinossauro Tyrannosaurus Rex sobrevivente do planeta! Jovem, curioso e cheio de esperança, ele parte em busca de amigos e familiares que possam ter sobrevivido. Mas sua jornada não será tão fácil assim…

Pelo caminho, Dum Dum se depara com dois caçadores perigosos, que farão de tudo para capturá-lo. Para complicar ainda mais, surge a temida Bruxa Malvadeza, que deseja capturar o T. Rex para concluir um ritual que aumentará seus poderes.

Mas Dum Dum não está sozinho! Ele contará com a ajuda da valente Índia Kaiubi e seus inseparáveis amigos: o divertido Macaco, a esperta Cobra e a sábia Coruja. Juntos, eles aprenderão sobre a força da amizade, o respeito à natureza e a importância de proteger o meio ambiente.

E quando tudo parece perdido, surge a mágica Fada da Natureza, guiando o grupo para encontrar o melhor caminho. E, claro, a grande surpresa final: o lendário Curupira, o protetor das matas, aparece para colocar ordem em toda essa confusão e ensinar uma grande lição.

Repleto de música, efeitos especiais, cenários coloridos, personagens carismáticos e muito humor, “T. Rex – O Dinossauro na Amazônia” é um espetáculo emocionante para toda a família, com mensagens de preservação, amizade e coragem.

Venha viver essa grande aventura na floresta e descubra o que acontece quando o passado pré-histórico encontra a lenda amazônica!

Serviço

Data: 04 de outubro de 2025

Horário: 16h

Espetáculo: T. Rex – O Dinossauro na Amazônia

Local: Teatro Padre Bento – Rua Francisco Foot, 03, Jardim Tranquilidade, Guarulhos

Ingressos: disponíveis em bilheteriaexpress.com

Promoção especial para compras antecipadas