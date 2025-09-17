Troca Cultural promove intercâmbio educativo entre escolas de Guarulhos





Os alunos do ensino fundamental das EPG Castro Alves e os da educação infantil da EPG Vinicius de Moraes, realizaram mais uma edição da tradicional Troca Cultural. O evento tem como objetivo promover o intercâmbio educativo e cultural, aproximando estudantes de diferentes faixas etárias por meio do universo literário e artístico.

Os alunos da EPG Castro Alves apresentaram diversas atividades aos educandos da EPG Vinicius de Moraes, incluindo leitura de livros, dramatizações de histórias, músicas e danças. O universo literário foi apresentado nas mais diversas formas possíveis e imagináveis e o letramento se fez presente em cada ação. Todas as atividades foram preparadas pelos próprios estudantes, com intermediação dos professores, demonstrando o protagonismo e a autonomia dos educandos. As crianças elogiaram as apresentações e interagiram com os alunos maiores, que, no futuro, estarão na EPG Castro Alves.

Alinhado ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) de ambas as unidades, a iniciativa acontece entre agosto e setembro e se consolidou entre as escolas vizinhas no Jardim Ponte Alta. As coordenadoras pedagógicas da EPG Vinicius de Moraes, Bárbara Gonçalves e Girlane da Silva, destacaram a importância da colaboração entre as equipes gestoras para o sucesso do evento, ressaltando a alegria das crianças e o entusiasmo dos apresentadores.

Os alunos do Estágio II da Vinicius de Moraes, futuros ingressantes no 1º ano da Castro Alves, conheceram a escola onde provavelmente estudarão, participaram de vivência musical com os coordenadores pedagógicos da Castro Alves, Diego Sabino e Wellington Severo, assistiram à leitura de poemas e a apresentações de dança e visitaram a quadra esportiva durante aula de educação física. Além disso, o momento de maior empolgação foi a descoberta de que terão aulas de informática no próximo ano.

A Troca Cultural se revela uma experiência transformadora, que ultrapassa os muros da escola e fortalece os laços entre diferentes etapas da educação. Esse intercâmbio valoriza a diversidade de saberes, amplia horizontes e reforça a ideia de que ensinar e aprender caminham juntos, tornando a escola um espaço ainda mais vivo, acolhedor e colaborativo.