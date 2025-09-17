Guarulhos é campeão paulista de futsal sub-7





No sábado (13), a Wimpro/Guarulhos conquistou o título da Série Ouro do Campeonato Paulista A2 – 2025 do sub-7. A disputa aconteceu no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo.

A final foi decidida com a equipe do União Mauá e teve vitória guarulhense por 4 a 2. O protagonista da final foi o pivô Zé Lucas, autor dos quatro gols que garantiram a vitória e que o consagraram como artilheiro oficial da competição, com 34 gols marcados durante a campanha.

O Secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, esteve presente na final e parabenizou o time pela conquista. “Ficamos orgulhosos em ver a conquista de uma equipe da base. Isso demonstra o trabalho que está sendo desenvolvido e a expectativa por novos talentos guarulhenses. Nosso intuito é cada vez mais fomentar o desenvolvimento esportivo na cidade”.