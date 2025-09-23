Conheça as estações da Linha 19-Celeste, que vai ligar Guarulhos à capital





Além de aproximar o centro de Guarulhos ao centro da Capital paulista, a Linha 19-Celeste vai facilitar a chegada das mais de 630 mil pessoas que vão utilizá-la diariamente a pontos de interesse, como o Mercado Municipal, Theatro Municipal, comércio atacadista do Pari e outros corredores comerciais.

Com 17,6 km de extensão e 15 estações, a Linha 19 será um eixo estruturante que vai ligar áreas densamente povoadas e polos econômicos, promovendo integração com outras linhas metroferroviárias e reduzindo desigualdades territoriais, também reduzindo em 1 hora o tempo de deslocamento de Guarulhos ao centro de São Paulo.

Principais pontos conectados

• Bosque Maia (Guarulhos) – Região central de Guarulhos, próximo a áreas comerciais e terminais de ônibus.

• Jardim Julieta e Vila Maria – Corredores residenciais e industriais da Zona Norte.

• Centro de São Paulo (São Bento e Anhangabaú) – Polo financeiro, turístico e cultural.

Principais integrações

• Linha 1-Azul (São Bento) – Conexão direta com a linha mais movimentada do Metrô.

• Linha 3-Vermelha (Anhangabaú) – Acesso rápido à Zona Leste e Oeste.

• Linha 2-Verde (futura integração) – Facilitará deslocamentos para a Zona Oeste e Sul.

• CPTM (Linha 11-Coral) – Integração futura para viagens metropolitanas.

Integrações

• Linha 2-Verde: Estação Dutra e Brigadeiro.

• Linha 6-Laranja: Estação Bela Vista.

• Linha 20-Rosa: Estação Hélio Pelegrino.

• Linhas 5-Lilás e 17-Ouro: Estação Campo Belo.

Localização das estações

As estações terão endereços exatos após a implantação dos canteiros de obras. Mas já é possível saber sua localização aproximada. Veja:

Estação Bosque Maia

Av. Tiradentes, 1451

Estação Guarulhos Centro

Rua Dom Pedro II, 148/154

Estação Vila Augusta

Av. Guarulhos, 604

Estação Dutra

Rua Segundo Tenente Aviador John Richardson Cordeiro e Silva, 220 (Internacional Shopping Guarulhos)

Estação Itapegica

Rua Cavadas, 247, 1624

Estação Jardim Julieta

Av do Poeta, 929 – Lote 7 – Qd Q

Estação Vila Sabrina (antiga Jardim Brasil)

Av. João Simão de Castro, 250

Estação Cerejeiras (antiga Jardim Japão)

Av. das Cerejeiras, 1950

Estação Santo Eduardo (antiga Curuçá)

Praça Santo Eduardo, 57

Estação Vila Maria

Avenida Guilherme Cotching, 563

Estação Catumbi

Rua Marcos Arruda, 909

Estação Silva Teles

Rua Santa Rita, 70

Estação Cerealista (antiga Pari)

Rua Mendes Caldeira, 223

Estação São Bento (antiga Correios / São Bento)

Rua do Seminario, 87

Estação Anhangabaú (antiga Praça da Bandeira / Anhangabaú)

Rua Santo Amaro, 43/45/47/53/61/67