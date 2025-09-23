Conheça as estações da Linha 19-Celeste, que vai ligar Guarulhos à capital

Além de aproximar o centro de Guarulhos ao centro da Capital paulista, a Linha 19-Celeste vai facilitar a chegada das mais de 630 mil pessoas que vão utilizá-la diariamente a pontos de interesse, como o Mercado Municipal, Theatro Municipal, comércio atacadista do Pari e outros corredores comerciais.
Com 17,6 km de extensão e 15 estações, a Linha 19 será um eixo estruturante que vai ligar áreas densamente povoadas e polos econômicos, promovendo integração com outras linhas metroferroviárias e reduzindo desigualdades territoriais, também reduzindo em 1 hora o tempo de deslocamento de Guarulhos ao centro de São Paulo.
Principais pontos conectados
• Bosque Maia (Guarulhos) – Região central de Guarulhos, próximo a áreas comerciais e terminais de ônibus.
• Jardim Julieta e Vila Maria – Corredores residenciais e industriais da Zona Norte.
• Centro de São Paulo (São Bento e Anhangabaú) – Polo financeiro, turístico e cultural.
Principais integrações
• Linha 1-Azul (São Bento) – Conexão direta com a linha mais movimentada do Metrô.
• Linha 3-Vermelha (Anhangabaú) – Acesso rápido à Zona Leste e Oeste.
• Linha 2-Verde (futura integração) – Facilitará deslocamentos para a Zona Oeste e Sul.
• CPTM (Linha 11-Coral) – Integração futura para viagens metropolitanas.
Integrações
• Linha 2-Verde: Estação Dutra e Brigadeiro.
• Linha 6-Laranja: Estação Bela Vista.
• Linha 20-Rosa: Estação Hélio Pelegrino.
• Linhas 5-Lilás e 17-Ouro: Estação Campo Belo.
Localização das estações
As estações terão endereços exatos após a implantação dos canteiros de obras. Mas já é possível saber sua localização aproximada. Veja:
Estação Bosque Maia
Av. Tiradentes, 1451
Estação Guarulhos Centro
Rua Dom Pedro II, 148/154
Estação Vila Augusta
Av. Guarulhos, 604
Estação Dutra
Rua Segundo Tenente Aviador John Richardson Cordeiro e Silva, 220 (Internacional Shopping Guarulhos)
Estação Itapegica
Rua Cavadas, 247, 1624
Estação Jardim Julieta
Av do Poeta, 929 – Lote 7 – Qd Q
Estação Vila Sabrina (antiga Jardim Brasil)
Av. João Simão de Castro, 250
Estação Cerejeiras (antiga Jardim Japão)
Av. das Cerejeiras, 1950
Estação Santo Eduardo (antiga Curuçá)
Praça Santo Eduardo, 57
Estação Vila Maria
Avenida Guilherme Cotching, 563
Estação Catumbi
Rua Marcos Arruda, 909
Estação Silva Teles
Rua Santa Rita, 70
Estação Cerealista (antiga Pari)
Rua Mendes Caldeira, 223
Estação São Bento (antiga Correios / São Bento)
Rua do Seminario, 87
Estação Anhangabaú (antiga Praça da Bandeira / Anhangabaú)
Rua Santo Amaro, 43/45/47/53/61/67