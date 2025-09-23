Guarulhos prioriza trânsito seguro e reduz 57% de mortes em vias municipais





Guarulhos está se tornando uma cidade cada vez mais segura para motoristas e pedestres. Com ações educativas e combate a irregularidades, a Prefeitura reduziu a taxa de mortes no trânsito em 57,1% no mês de agosto, na comparação com o mesmo período de 2024.

Segundo o Grupo de Segurança Viária de Guarulhos, órgão ligado à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), com dados fornecidos pelo Detran-SP, os óbitos de pedestres e de motociclistas nas vias municipais caíram pela metade em relação a agosto do ano passado, e nenhuma morte de ciclista foi registrada.

A melhora expressiva nos índices de segurança no trânsito engloba também as rodovias que cortam Guarulhos. Somadas às vias municipais, apresentaram queda de 29,4% nos óbitos totais, 28,6% entre pedestres, 50% entre motociclistas e 100% de redução entre ciclistas.

Desde o início da atual gestão, em janeiro, a Prefeitura de Guarulhos registra menos mortes no trânsito do que em 2024. Nos primeiros oito meses de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 23,7% no total de óbitos, 57,1% entre pedestres, 20% de ciclistas e 13,2% de motociclistas.

Na avaliação do secretário de Mobilidade Urbana, João Araújo, a queda dos números mostra que o município está no caminho certo com suas ações, especialmente as educativas. Durante a Semana Nacional de Trânsito, entre 18 e 25 de setembro, a Prefeitura de Guarulhos preparou diversas atividades com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. No calçadão da rua Dom Pedro II, pedestres puderam experimentar óculos que simulam a visão ao volante de um motorista sob efeito de bebidas alcoólicas, drogas, medicamentos controlados ou em estado de sonolência.

A Prefeitura de Guarulhos manterá seu compromisso com a preservação de vidas e a construção de um trânsito mais seguro e humanizado para todos.