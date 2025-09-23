GCM prende casal de pichadores no Viaduto Cidade de Guarulhos





A GCM (Guarda Civil Municipal) acabou com a ação criminosa de dois pichadores que tentaram vandalizar o Viaduto Cidade de Guarulhos, um dos principais pontos da cidade. Agentes da Inspetoria Sul prenderam o casal na madrugada de domingo (21), com o auxílio das câmeras de monitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI). A equipe chegou rapidamente e flagrou a ação criminosa, impedindo um dano ainda maior.

Pichar prédios públicos é crime previsto pela Lei Ambiental, com detenção de três meses a um ano e multa, e crime de dano ao patrimônio público pelo Código Penal. A GCM seguirá atuando pela segurança do município, pela preservação dos bens públicos e do bem-estar de todos os cidadãos guarulhenses.