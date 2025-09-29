Clubinho do Violão celebra Mês das Crianças com apresentação gratuita na Biblioteca Monteiro Lobato

No próximo dia 10 de outubro (sexta-feira), às 20h, o auditório da Biblioteca Monteiro Lobato receberá a apresentação do Clubinho de Violão, grupo formado por alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. A apresentação, que celebra o mês das crianças, é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do local 30 minutos antes do início do espetáculo.

O grupo é formado por jovens com idade entre 12 e 15 anos, todos alunos de violão do professor Victor Castellano. De acordo com o docente, o projeto foca no ensino coletivo de violão e no desenvolvimento de repertórios especialmente elaborados para os alunos.

Com músicas em arranjos variados, o repertório transita entre o clássico e o popular, sempre contando com comentários do professor e participação do público.

Serviço

Clubinho do Violão – Crianças do Clube do Violão

10 de outubro – sexta-feira – às 20h

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro)

Coordenador: Victor Castellano

Agenda

A agenda completa de eventos da Prefeitura de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.