Combate à violência doméstica é tema de encontro com educadores na EPG São Domingos





Professores da EPG São Domingos, no Taboão, participaram na manhã desta segunda-feira (29) de encontro sobre violência doméstica com a escritora Edilaine Soares. O encontro, que integra o projeto Vozes do Silêncio, tem como objetivo fomentar a leitura entre mulheres em situação de vulnerabilidade e promover debates sobre o uso da literatura como ferramenta terapêutica.

De acordo com a escritora, no Brasil, a cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão física, e os casos de violência doméstica aumentaram cerca de 40% em 2023 em comparação ao ano anterior. “Esses dados evidenciam a urgência de ações que abordem essa questão de maneira sensível e transformadora”, explicou Edilaine.

A literatura, nesse contexto, surge como uma ferramenta essencial, não apenas para conscientizar, mas também para criar empatia e promover diálogos fundamentais para a superação da violência. Para a coordenadora pedagógica Marli Carvalho, tratar desta temática com os professores é de grande importância porque a escola é um espaço privilegiado de proteção, acolhimento, prevenção e promoção de direitos, ajudando a identificar casos, apoiando professores, pais e alunos e colaborarem com a rede de enfrentamento às violências.

Parceira de Marli na coordenação pedagógica da unidade escolar, Vânia Cordeiro avaliou que o encontro potencializa reflexões sobre respeito, empatia, direitos humanos e igualdade de gênero. Abordar o tema na escola ajuda a identificar sinais de vulnerabilidade e a orientar caminhos de proteção e escuta da comunidade.

Além do encontro com a escritora, os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer o mais recente livro de Edilaine Soares, “A Violência Nossa de Cada Dia – Quando o Amor Vira Abuso”, obra que objetiva proporcionar uma experiência autêntica sobre a temática da violência doméstica. O projeto Vozes do Silêncio pretende ajudar mulheres a reconhecerem sinais de abuso, denunciarem e se libertarem da prisão em suas próprias mentes.