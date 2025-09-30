Prefeitura distribui mais de 4.400 mudas de árvores no mês de setembro





Para comemorar o Dias Mundial da Árvore, 21 de setembro, e início da primavera, época mais florida do ano, a Prefeitura de Guarulhos distribuiu 4.400 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica Regional ao longo do mês. Todas as mudas são produzidas no Horto Florestal de Guarulhos, localizado no bairro Água Azul, por intermédio de sementes coletadas na cidade.

Organizada pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, a iniciativa, visa a engajar e a sensibilizar a população sobre os benefícios da arborização urbana, como, por exemplo, a redução de temperatura ambiente e da poluição sonora, a melhora da qualidade do ar e a redução de enchentes e de alagamentos.

Um dos locais beneficiados foi a EPG Giovani Angelini, no Jardim Bondança, onde alunos, familiares e servidores receberam 600 mudas de araçá amarelo, pitanga, cereja-do-rio-grande, cabeludinha e urucum. Funcionários da empresa Maggion, no Macedo, também foram contemplados com a distribuição de 1.200 mudas, dentre elas ipê-roxo, uvaia e palmeira de pescoço marrom.

Outubro

Nos próximos dias 8 e 21, a partir das 9h, o Orquidário Municipal realiza novas edições do curso SOS Orquídeas. Os participantes recebem informações básicas sobre o cultivo de orquídeas, tipos de solo e vasos ideais para o plantio e sobre controle de fungos e pragas. Para participar é necessário fazer inscrição prévia pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2475-9858 ou 2482-1667.

O Orquidário Municipal está localizado na avenida Papa João XXII, s/ nº, no bairro Cidade Maia.