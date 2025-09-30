UNG homenageia Lucas Sanches e Thiago Surfistas com Comenda de 55 anos









Em comemoração ao jubileu da Universidade Guarulhos (UNG), o reitor Yuri Neiman e o diretor de Área Marcelo Rosa realizaram, nesta última segunda-feira (29), a entrega da Comenda de 55 anos ao prefeito Lucas Sanches. A honraria foi recebida pelo chefe do poder executivo no Paço Municipal. A homenagem, concedida pelo Conselho Universitário da Instituição, também contemplou o vice-prefeito Thiago Surfista como forma de reconhecimento acadêmico às personalidades que, ao longo de sua trajetória, se destacam pelo compromisso em transformar vidas e abrir caminhos para o desenvolvimento da sociedade.

“Este é um reconhecimento justo e merecido ao prefeito Lucas Sanches e ao vice-prefeito Thiago Surfista pelo conjunto de suas vidas pública e trabalhos realizados em benefício da sociedade guarulhense e como um todo”, informou o reitor.

O prefeito agradeceu o gesto significativo. “Me sinto lisonjeado por recebê-los no gabinete e ganhar esta honraria”, afirmou Sanches.

Já o vice-prefeito, além de dedicar-se à municipalidade, foi aluno de Ciências Biológicas da Universidade. “Por onde vou, falo o nome da UNG com maior prazer. Principalmente sobre a importância dela para a cidade e como impactou positivamente não só a minha vida, mas a de inúmeros cidadãos guarulhenses e de outras cidades que lá estudam”, declarou Surfista.