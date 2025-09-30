Disputa de queimada anima abertura dos Jogos Escolares Municipais









Alunos dos 5° anos das escolas da Prefeitura de Guarulhos vivenciaram uma manhã de muita alegria no primeiro dia dos Jogos Escolares Municipais (JEM 2025) nas modalidades Queimada, Xadrez, Damas e Corda em equipe, na manhã desta terça-feira (30), nos CEUs Ottawa-Uirapuru e Continental, espaços educacionais das regiões Barra Manteiga e Roda Cantada.

Uma das modalidades, a queimada consiste em fazer as crianças socializarem e entenderem o ganhar e o perder de maneira mais lúdica, e trazer as vivências de quando se brincava na rua, em que os participantes se organizavam para jogar. Janaína Vilela, professora de Educação Física, destacou a importância dos jogos para favorecer momentos de troca, aprendizagem e muita brincadeira, que envolvem os alunos em todas as modalidades.

Sempre presente na escola, a queimada ganhou o coração das crianças participantes do JEM no CEU Ottawa-Uirapuru, onde os alunos demonstraram agilidade e espírito de equipe. Isaac Martins, aluno da EPG Sítio do Pica-pau Amarelo, revelou o segredo da vitória: ter calma, paciência e harmonia para conseguir vencer a próxima rodada. Ele destacou que sem essa conexão entre os jogadores, não se consegue brincar e se divertir.

Com o tema “Os jogos como cultura, corpo e movimento”, o JEM segue até o dia 17 de outubro, envolvendo educandos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversas práticas de jogos, com atitude cooperativa e solidária, promovendo também um intercâmbio sociocultural entre as escolas.