Prefeitura desobstrui bocas de lobo e poços de visita em ruas do Parque São Luiz









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta terça-feira (30) a desobstrução de bocas de lobo e de poços de visita localizados nas ruas Barreiro Grande, Cachoeira do Ariri e Vila Poente, no Parque São Luiz. A execução do serviço foi supervisionada pela Regional Cumbica da SAR.

A manutenção nos equipamentos que integram o sistema de drenagem de águas pluviais foi realizada com o apoio do caminhão hidrojato, que faz a remoção dos detritos e resíduos responsáveis pela obstrução.

Vala de drenagem

No Jardim Presidente Dutra, o trabalho de desobstrução e limpeza ocorreu em um tubo de vala de drenagem localizado ao lado da avenida Bela Vista do Paraíso. Para a execução do serviço, a equipe utilizou uma escavadeira hidráulica. Os resíduos retirados foram encaminhados para armazenamento em local apropriado.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Guarulhos tem promovido o desassoreamento e a limpeza de córregos, valas de drenagem e travessias por meio da Operação Tempestade. A ação tem como objetivo principal minimizar os alagamentos provocados pelas fortes chuvas, sobretudo no período de verão.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.