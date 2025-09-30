Castra Pet Móvel realiza esterilização gratuita de 330 cães e gatos na região do Pimentas









Capitão, um filhote fofo de quatro meses, foi um dos cãezinhos atendidos nesta terça-feira (30) no Castra Pet Móvel, veículo da Prefeitura de Guarulhos operado pela Subsecretaria de Bem-estar Animal, equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos com até 20 kg. Durante esta semana, o serviço permanece estacionado junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Nova Cidade, no Parque nas Nações, região do Pimentas.

Assim como o pequeno Capitão, outros 149 cães e 180 gatos machos e fêmeas serão castrados no local até sexta-feira, dia 3. As inscrições foram feitas presencialmente na segunda-feira (29). Priscila Fabiana, moradora do bairro, aproveitou a oportunidade do atendimento por ser perto de sua casa e principalmente por ser gratuito.

Com nome de cachorro grande, mas miudinho e bravo, Thor, de 16 meses de idade, também aguardava na fila no colo de Wesley Rodrigues. O tutor resolveu castrar o pet porque ele já estava querendo sair atrás das cadelas na rua e ficou com medo de perdê-lo, bem como para evitar a procriação sem controle e o abandono. Ele destacou ainda a vantagem de poder fazer isso de graça e perto de casa.

Na próxima semana o Castra Pet Móvel estará no Bonsucesso. Mais informações serão divulgadas em breve.

Adote

O abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis no Portal Proteção Animal https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/. Fotos: Marcio Lino – PMG