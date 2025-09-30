Prefeitura promove nova edição do programa P.A.R.T.Y. sobre os perigos de misturar álcool e direção









A Prefeitura de Guarulhos, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Saúde, promoveu nesta terça-feira (30), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos, a segunda e última edição de setembro do programa P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). Desta vez, o encontro contou com a participação de 38 estudantes do ensino médio da Escola Estadual Izabel Ferreira dos Santos Dona Belinha, localizada no Jardim Vila Galvão.

A abertura do encontro foi realizada por Gilmara Azenha, assistente social do Departamento de Atenção à Saúde da Prefeitura, e pelo estudante de medicina da Uninove, André Henrique Scervino. Em seguida, ocorreram as palestras conduzidas por Firmino Manoel da Silva, assessor de Políticas Governamentais da Semob, Kainã Lima do Corpo de Bombeiros e por Willian Ferreira, chefe da Fiscalização de Trânsito da Semob.

Os palestrantes abordaram temas como educação para o trânsito, fiscalização e procedimentos em situações de emergência no trânsito, no trabalho e no cotidiano. Os estudantes participaram de uma experiência imersiva usando óculos especiais que simulam os efeitos do álcool, das drogas e de medicamentos sob a visão do motorista, conheceram o funcionamento do etilômetro (bafômetro), equipamento utilizado para medir a concentração de álcool no organismo, e visitaram pacientes vítimas de acidentes de trânsito internadas no hospital.

A participação dos estudantes no P.A.R.T.Y. contou com o apoio da Empresa de Transporte Viação Guarulhos. Todos receberam um kit lanche ofertado pela organização do evento.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. tem origem no Canadá e é considerado um modelo a ser seguido em diversos países. Em Guarulhos, as edições ocorrem periodicamente no HGG e contam com a participação de alunos do ensino médio das escolas estaduais do município.

Além das secretarias de Mobilidade Urbana e da Saúde, a iniciativa conta com o apoio do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Concessionária Ecopistas, do Detran-SP, da Academia Guarulhense de Letras, das polícias Rodoviária Federal, Rodoviária Militar, Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal e da Uninove.