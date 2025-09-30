Projeto Jovem Empreendedor leva palestra interativa a alunos de escola estadual na Vila Tijuco









A Subsecretaria da Juventude promoveu nesta terça-feira (30) a quarta edição do projeto Jovem Empreendedor para alunos dos 2º e 3º da EE Vereador Walter Freire, localizada na Vila Tijuco. Realizada na Casa da Juventude, sede da pasta, a ação visa a informar e a orientar os alunos sobre empreendedorismo, mercado de trabalho e projeto de vida, despertando-lhes a autonomia e novas perspectivas de futuro.

Ao longo da manhã, a turma de estudantes assistiu a uma palestra interativa do diretor executivo do Instituto VAP, Tiago Galindo, autor do livro “O Poder da Venda”, que abordou assuntos como aprender a vender; habilidades essenciais para a vida e para empreender; a importância da comunicação; o que é empreender; como se organizar para atingir seus planos; trabalho em grupo, entre outros. Ele também realizou uma dinâmica com bolas e uma atividade prática com os jovens.

De origem humilde, o palestrante foi criado no bairro do Pimentas e começou a trabalhar em um mercado aos 12 anos. Ele revelou que teve a vida como formação, apesar dos inúmeros cursos que fez. Seu objetivo no projeto é de ajudar os estudantes a se desenvolverem melhorando a comunicação, a criatividade para resolver problemas e a capacidade de criar oportunidades e de trabalhar em equipe.

Para o subsecretário Joas Rodrigues de Melo, cada nova edição do projeto Jovem Empreendedor reforça o compromisso da pasta com a juventude e com o futuro da cidade.

O professor de empreendedorismo das duas turmas, Tadeu Leite Duarte, considerou a palestra uma complementação para o que seus alunos estão aprendendo na escola, sendo um incentivo para prepará-los para o mercado de trabalho e para a vida.

A aluna do segundo ano, Gabriela Guedes Damasceno, de 16 anos, avaliou o evento como muito interessante por oferecer informações que poderão auxilia-la numa entrevista de emprego e também contribuir para os planos que tem de vender mini donuts em uma feira livre perto de onde reside, no Jardim Tranquilidade.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.