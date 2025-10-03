Prefeitura leva campanha de combate à violência doméstica ao Jardim São João









A campanha Mãos Protetoras de combate à violência contra a mulher atingiu cerca de 300 pessoas que passaram na tarde desta sexta-feira (3) em frente ao Comercial Esperança do Jardim São João. Equipes da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres distribuíram folhetos informativos e esclareceram dúvidas da população sobre o assunto, além de informar sobre os serviços especializados de acolhimento e auxílio às vítimas.

Iniciada em março, a ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres já contemplou diversos bairros como Pimentas, Cabuçu, Picanço, Vila Rio de Janeiro, Jardim Presidente Dutra, Vila Galvão, Cumbica e Bonsucesso.

A campanha é permanente e se pauta por localidades que registram os maiores índices de violência, conforme apontado pelo Mapa da Violência Contra as Mulheres, que utiliza dados de boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia do município.

Acolhimento e empoderamento feminino

A Prefeitura de Guarulhos possui cinco unidades das Casas da Mulher Clara Maria, que disponibilizam gratuitamente cursos, oficinas e atividades para promover a elevação da autoestima da mulher, oferecer alternativas para geração de renda e empoderamento feminino. Os endereços podem ser consultados no link guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.

Para o atendimento às vítimas de violência doméstica ou outros tipos de agressões, a subsecretaria possui o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, a Casa das Rosas, Margaridas e Beths (rua Paulo José Bazani, 47), no Macedo, onde os profissionais realizam acolhimento, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica das mulheres em situação de violência doméstica, bem como encaminhamento a outros serviços, se necessário.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.