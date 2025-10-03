Prefeitura inicia desassoreamento de trecho do córrego Cocho Velho na Vila Izabel









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta sexta-feira (3) o desassoreamento de um trecho do córrego Cocho Velho, na região da Vila Izabel. Paralelamente, outra equipe trabalha na finalização da implantação de um muro de arrimo nas margens do local.

De acordo com a Regional Pimentas, responsável pela supervisão dos dois serviços, o desassoreamento vai aumentar a capacidade de vazão e fluidez das águas por meio do alargamento das margens do córrego, além da remoção de resíduos e detritos acumulados no leito. A limpeza está sendo realizada com uma escavadeira hidráulica.

Já a construção do muro de contenção encontra-se em fase final. Segundo a Regional Pimentas, a obra se fez necessária após a entrega do Trevo de Cumbica. O aumento do tráfego de veículos, especialmente os de grande porte, começou a comprometer o pavimento da rua Cocho Velho.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.