Servidores da saúde vestem rosa e reforçam importância da prevenção ao câncer nas mulheres









Nesta sexta-feira (3), servidores da Secretaria da Saúde aderiram ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em homenagem à iniciativa, profissionais de diferentes setores vestiram camisetas rosas para chamar a atenção da população para a causa.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é um dos mais frequentes entre as mulheres, e o câncer do colo do útero ocupa o terceiro lugar em incidência. A detecção precoce, por meio de exames como a mamografia e o Papanicolau, é essencial para aumentar as chances de cura. Por isso, mulheres a partir dos 40 anos e pessoas com colo do útero entre 25 e 64 anos (incluindo homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascerem), devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, mesmo sem sintomas, para realizar os exames preventivos.

Durante todo o mês, as UBSs e outros equipamentos de saúde promovem ações educativas, como palestras, rodas de conversa, caminhadas, atividades físicas e grupos de apoio, com foco no autocuidado e na importância da realização dos exames. Acesse a programação no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/outubro-rosa-tem-inicio-com-campanha-de-papanicolau-no-sabado-com-todas-ubss-abertas