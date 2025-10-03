Educadores da rede municipal vivenciam cultura indígena com o povo Wassú









A equipe escolar da EPG Padre João Álvares, na Vila das Palmeiras, participou de uma vivência indígena com o povo Wassú na Aldeia Indígena Filhos desta Terra, no Cabuçu. O encontro, realizado na sexta-feira (26), foi marcado por uma palestra com a cacica Iracanã, trilha pela mata nativa e degustação de comidas típicas da aldeia em Guarulhos.

A ação foi organizada pela coordenadora pedagógica da unidade, Fernanda Alves da Silva, que considerou a experiência transformadora para os docentes que puderam vivenciar momentos de aprendizado, troca cultural e respeito.

A diretora Márcia Bueno ressaltou a importância da formação contínua dos professores, o que possibilita integrar os saberes escolares à diversidade cultural, aos costumes, à história e à língua indígena, contribuindo para a valorização e a preservação da identidade cultural.