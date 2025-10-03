GCM de Guarulhos captura foragido da Justiça com auxílio da CSI









A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou na manhã de quinta-feira (2) um homem foragido da Justiça no Jardim Ferrão.

A ação foi possível graças ao apoio da Central de Segurança Integrada (CSI), que identificou pelas câmeras um veículo Honda Fit ligado ao procurado. Com a informação, agentes da Inspetoria Leste interceptaram o carro na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e confirmaram o mandado de prisão em aberto contra o condutor.

A captura reforça a integração entre a tecnologia da CSI e o trabalho de campo da GCM no combate à criminalidade em Guarulhos.