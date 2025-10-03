GCM prende traficante e apreende 900 gramas de drogas no Pimentas e no Jardim Monte Alegre

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um traficante e apreendeu 900 gramas de drogas na quinta-feira (2), em duas ações distintas da Inspetoria Leste.
No Pimentas, próximo à Unifesp e ao CEU, os agentes flagraram um criminoso com uma pochete contendo 88 porções de maconha, 80 de cocaína, três celulares, R$ 240 em dinheiro e anotações do tráfico. O homem foi preso em flagrante.
Já no Jardim Monte Alegre, a equipe encontrou uma sacola abandonada por um suspeito que conseguiu fugir. Dentro estavam 153 porções de maconha e 123 de cocaína, totalizando 650 gramas de entorpecentes.
As ações reforçam o compromisso da GCM no combate ao tráfico de drogas e na proteção da população guarulhense.
Foto: Divulgação / PMG
03/10/2025
