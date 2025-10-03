Concerto da Banda Sinfônica de Guarulhos atrai mais de 300 pessoas ao Adamastor









A Banda Sinfônica de Guarulhos levou mais de 300 pessoas para assistirem ao concerto Paisagens Sonoras realizado no Teatro Adamastor, na noite de quinta-feira (2). Regido pelo maestro Marcelo Mendonça, o espetáculo reuniu repertório com ritmos festivos que destacam a força da música de concerto contemporânea com obras de grandes compositores.

Estreando como regente da banda, Ricardo Araujo, que integra o grupo desde 2007, regeu a peça Celebration Fanfare, do compositor Steven Reineke. Já a obra Arabian Dances, composta por Brian Balmages, teve a participação especial do professor Ricardo Hamesh, de bateria e percussão, tocando Derbach, um instrumento característico do oriente. Além disso, o espetáculo também contou com as obras Antarctica, de Carl Wittrock e Costa Del Sol, de David Shaffer.

O concerto incluiu três peças especiais dedicadas ao universo infantil, em homenagem ao Dia das Crianças. Coincidentemente, nessa apresentação compareceu um número maior do que o habitual de crianças na plateia, o que é motivo de comemoração, pois mostra que os pais estão incentivando cada vez mais os filhos a consumirem a cultura da nossa cidade, segundo avaliou Mendonça, que também ocupa o cargo de diretor do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.

Banda Sinfônica

Com mais de 60 músicos no palco, a Banda Sinfônica de Guarulhos é um conjunto musical que se caracteriza pela predominância de instrumentos como flautas, clarinetes, saxofones, trompetes, trombones e tubas, além dos instrumentos de percussão.

Agenda de eventos

O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos realiza mensalmente dezenas de apresentações dos grupos musicais formados pelos alunos e professores da instituição. Entre outubro e novembro estão programados mais de 15 eventos. A agenda pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.