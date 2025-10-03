Saúde Toda Hora abre quatro UBSs no sábado para serviços básicos de rotina









Quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde) funcionarão pelo programa Saúde Toda Hora neste sábado (4), oferecendo os serviços regulares disponíveis durante a semana, como consultas médicas, exames e vacinação. São elas as UBSs Tranquilidade, Jardim Cabuçu, Bambi e Cumbica. Além delas, todas as unidades estarão abertas das 8h às 16h para a campanha de Papanicolau.

Nessas unidades, a população também terá acesso à testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), realização de curativos, retirada de medicamentos prescritos e descarte correto de remédios vencidos ou em desuso.

Também haverá atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e atividades de educação em saúde, em sintonia com a campanha Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Entre os serviços oferecidos, somente as consultas médicas devem ser agendadas previamente na própria unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Sobre a campanha de Papanicolau

Como parte das ações do Outubro Rosa, a campanha de Papanicolau busca ampliar o acesso ao exame em toda a cidade, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, sem necessidade de agendamento prévio.

O exame é fundamental para identificar lesões precursoras que, quando tratadas precocemente, têm grandes chances de não evoluírem para a doença. Ele é recomendado para todas as pessoas com colo do útero, entre 25 e 64 anos, que já tiveram atividade sexual, incluindo mulheres, homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascerem.

Para garantir que todas as pessoas que precisam do exame tenham acesso aos serviços de prevenção, aquelas que seriam atendidas nas UBSs em reforma, Morros e Parque Cecap, serão direcionadas, respectivamente, à UBS Jovaia e ao Terminal Rodoviário de Guarulhos, no Parque Cecap.

Veja também a programação completa do Outubro Rosa: www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/outubro-rosa-tem-inicio-com-campanha-de-papanicolau-no-sabado-com-todas-ubss-abertas

Serviço

UBS Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1.897, Jardim Tranquilidade

UBS Jardim Cabuçu: rua Existente, 110, Cabuçu

UBS Bambi: rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi

UBS Cumbica: rua Segundo Tenente Aviador Mário Luiz Figueiroa, 295, Cidade Jardim Cumbica