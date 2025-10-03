Cata-Tralha atende Jardim Brasil e mais 11 bairros no final de semana









Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (4) pelas ruas do Jardim Brasil, Jardim Vermelhão, Vila São Gabriel e Jardim Dona Luiza. No domingo (5) os bairros atendidos serão Jardim Cumbica, Jardim Arapongas, Jardim Kátia, Parque Industrial Cumbica, Vila Izabel, Jardim Oliveira, Vila Alzira e Jardim Giovana.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – 4 de outubro

Jardim Brasil

Avenida Moita Bonita, rua Afeganistão, rua Arapiraca, rua Barra de Santo Antônio, rua Cícero Dantas, rua Coitenóia, rua Feira Grande, rua Japaratinga, rua Marcílio Souza, rua Naviraí, rua Petrolina, rua Poli, rua Porto Calvo, rua Porto de Pedras, rua Ribeirão Vermelho do Sul, rua São Paulo, rua Timbiras, viela Cristianópolis, viela Goeki, viela Poço Verde, viela Rosário Catete, viela Serra da Saudade, viela Simão Dias, viela Timbiras, viela Tobias Barreto.

Jardim Vermelhão

Rua Alabama, rua Barroso, rua Central, rua da Pátria, rua Euclides Fiorentino, rua Liberdade, rua Palmas, rua Pernambuco, viela da Paz.

Vila São Gabriel

Rua Barra da Choça, rua Fausto Gallo, rua Moscou, rua Presidente Dutra, rua Santa Branca, rua Santa Maria da Serra, rua Santa Rosa do Viterbo, rua São Bento do Sapucaí, rua São Francisco do Sul, rua São João Batista Glória, rua São José dos Campos, rua Água preta, rua Ana Marcondes, rua Antonio Marcondes , rua Arenópolis, rua Biritiba Mirim, rua Boa Vista do Tupim, rua Campo Grande do Sul, rua Centenário, rua Graúna, rua Ipé Amarelo , rua Ipé Branco, rua Ipé Roxo, rua Osvaldo Numes Dias, rua Santa Ana , rua Santa Marina, rua Santa Virgínia, rua São Bartolomeu, rua São Geronimo, rua São Miguel Arcanjo, rua Tau, rua Umberto Zancanaro.

Jardim Dona Luiza

Avenida Roteiro, rua Coqueiro Seco, rua Coração de Maria, rua Pilar de Goiás, viela Carnaíba.

Domingo – 5 de outubro

Jardim Cumbica

Rua Afonso Cunha, viela Alto do Piquiri, viela Anati, viela Anofi, avenida Atalaia do Norte, viela Barcelos, rua Benedito Antônio Bellezzo, avenida Birinepe, viela Borba, avenida Brejinho, rua Canutana, rua Caracaru, viela Carreiro, viela Coari, viela Codajas, rua Envira, rua Frutal, praça Geraldo Cândido do Nascimento, viela Guajará Mirim, viela Guapiara, rua Ipiobuna, viela Itacoatiara, viela Itapiranga, viela Japurá, viela Leão, viela Lábrea, viela Manacapuru, viela Manicoré, rua Marapanim, viela Panini, avenida Paquistão, rua Pirenópolis, rua Porto Velho, rua Rosa de Ouro, rua Santa Efigênia de Minas, rua Santa Quitéria, viela Santa Vitória, rua Santo Antônio do Cavia, rua Santo Antônio do Ingá, rua Sena Madureira, rua São Gabriel da Cachoeira, rua São Paulo de Oliveira, viela Tanua, viela Taquaritinga do Norte, rua Tarauacá, avenida Venturosa, rua Xapuri, Caminho do Campo do Rincão.

Jardim Arapongas

rua Anádia, rua Bagdá, viela Bariloche, rua Boca da Mata, rua Campo Alegre, rua Canindé de São Francisco, rua Cararu, rua Cororipe, viela Dois Riachos, rua Geraldo Ponciano, rua Himalaia, rua Junqueiro, rua Lagoa da Canoa, rua Madri, rua Matriz de Camarangibe, rua Meca, rua Salto de Pirapora, viela Sarue, Estr. Velha Guarulhos São Miguel (2360 a 3430),

Jardim Kátia

Rua C, viela Cícero Lima Silva, rua Luís Borges de Medeiros, rua Paulino Salviano de Lima,

Parque Industrial Cumbica

Viela Barra dos Coqueiros, viela Biguaçu, rua Criciuma, rua Industrial, Av. José Miguel Ackel (60 a 1577), rua Nova Trento, rua Palhoça, rua Petrolândia, rua Pouso Redondo, rua Rio Fortuna, rua Sílvio Manfredi, rua Taio, rua Trombudo Central, viela Um.

Vila Izabel

Rua Cacule, rua Castanhal, rua Caém, rua Chorrochó, rua Cocho Velho, rua Dois, rua Eldridge Gastroat, rua Icara, rua Igapora, rua Inhangadi, rua Magalhães Barata, rua Malhada de Pedras, rua Maria Isabel Rezende, rua Municipal, rua Nossa Senhora das Dores, rua Nova Timboteva, rua Oliveira dos Brejinhos, rua Salinópolis, rua Sombrio, rua São Miguel Aleixo, rua Um, rua Urussanga, alameda dos Pinheiros.

Jardim Oliveira

Riela Bando, viela Bangalô, rua Candiba, rua Iati, rua Jeremy, rua Juvenal de Oliveira, rua Maracajá, rua Meleiro, rua Pindaí, rua Serrolândia, rua Utinga.

Vila Alzira

Rua Ademar, rua Emília, rua Gianeto, rua Maria Emília, avenida Maria Ricci Perrota, rua Roldão de oliveira carvalho, rua Marlei, rua Miguel, rua Osmar, estrada Pimentas-São Miguel (160 a 1600), rua São Miguel.

Jardim Giovana

Rua Garça Real, rua Gaturamo Rei, rua Gavião Real, rua Pinguim Rei, rua Tico-Tico-Rei.