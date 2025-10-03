Casas da Mulher Haroldo Veloso e Pimentas iniciam oficina de empreendedorismo









A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Sebrae, iniciou na última semana uma série de quatro oficinas de empreendedorismo para assistidas das unidades Haroldo Veloso e Pimentas das Casas da Mulher Clara Maria. Nesta quinta-feira (2), a turma do Haroldo Veloso participou do segundo encontro, que tratou sobre a organização das ideias de um negócio.

Através de aulas interativas com duração de quatro horas, a iniciativa visa a estimular o empreendedorismo para a geração de renda. A proposta é que as participantes transformem suas habilidades e atividades em um negócio.

As oficinas abordam temas como características básicas do empreendedor e protagonismo feminino, planejamento do negócio, finanças, marketing e a importância da formalização do negócio como microempreendedor individual (MEI).

Para a palestrante, Zina Costa, que é empreendedora social e psicóloga, a iniciativa oferece oportunidade de independência e autonomia para a mulher, fortalecendo também o empoderamento. Muitas vezes as mulheres são vulneráveis e encontram dificuldade em ser protagonistas em razão da situação em que se encontram em seus relacionamentos e pela falta de oportunidades por priorizarem os filhos e a família.

Empreendedorismo feminino

Divorciada há três anos e mãe de dois filhos, a manicure e cabeleireira Veruska Apolinário dos Santos tem um estúdio de beleza na Cidade Seródio onde “faz tudo”. Aos 37 anos, faz planos para montar uma equipe e acredita que a oficina irá trazer conhecimento para poder gestar seu negócio.

Já a professora aposentada Nalva Carvalho de Souza, de 59 anos, descobriu-se no artesanato. Ela já participou de oficinas na Casa da Mulher Haroldo Veloso e considera as aulas de empreendedorismo maravilhosas por despertarem e valorizarem a essência de cada uma das mulheres. Divorciada e mãe de uma filha, Nalva pensa em montar um perfil nas redes sociais para vender seus produtos.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.