Modalidades do Jogos Escolares Municipais resgatam antigas brincadeiras









Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de brincar com os colegas como se brincava antigamente, os Jogos Escolares Municipais (JEM) oferecem uma série de modalidades adaptadas, como futebol, pique-bandeira, com regras que permitem que a criançada aprenda ao mesmo tempo em que se diverte. A etapa regional do JEM 2025 segue até o dia 17 de outubro, com jogos nos CEUs de Guarulhos em diversas regiões da cidade.

Para estimular práticas cooperativas e solidárias, o futebol no JEM traz como proposta a velha brincadeira do golzinho marcado com chinelos ou com pedras, bastante comum nos jogos de rua. De acordo com o professor Vladimir Torres, o futebol adaptado elimina o estereótipo do futebol ser coisa para homens, evidenciando o protagonismo de meninas e meninos.

Durante a partida, com três períodos de jogo de cinco minutos, cada equipe formada por seis jogadores, no primeiro tempo jogam quatro meninos, no segundo jogam quatro meninas e, no terceiro, jogam dois meninos e duas meninas.

Assim como o futebol, o pique bandeira também resolve a característica de escolas com pouco espaço para a prática esportiva. O professor Fábio Nascimento relata que, ao chegarem em casa, muitas crianças contam que conversaram com seus pais, fazendo-os lembrarem das brincadeiras da infância, o que gera envolvimento, identificação e bons momentos em família.

Nesta etapa regional, aproximadamente 3,8 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) representam suas escolas em modalidades que contemplam práticas individuais e coletivas, como atletismo, dama, xadrez, corda em equipe, futebol, queimada, pique bandeira, resgate e dominó.