Prefeitura realiza ação de saúde para peregrinos que seguem rumo a Aparecida









Nos próximos dias, a Prefeitura de Guarulhos promoverá ação de saúde para peregrinos em três pontos de atendimento estratégicos na rodovia Presidente Dutra, das 9h às 16h. A iniciativa reforça o papel da Atenção Primária à Saúde, oferecendo acolhimento e suporte aos fiéis, que tradicionalmente cruzam a pé o município nesta época do ano, rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Os atendimentos serão realizados no Posto Sakamoto (KM 210,5 – sentido Rio de Janeiro), nos dias 4, 5, 7, 8, 9 e 10 de outubro; no Posto Farol (KM 208 – sentido Rio de Janeiro), nos dias 4, 5, 7, 8 e 9, e no Posto da Borracharia (KM 216 – sentido São Paulo), nos dias 6, 7 e 8.

Em cada local haverá uma equipe formada por um médico, um enfermeiro e dois técnicos ou auxiliares de enfermagem. Entre os serviços oferecidos estão acolhimento com orientações e direcionamento; triagem básica de saúde; atendimento de enfermagem, e oferta de hidratação e medicamentos para alívio de dores, sempre sob prescrição médica.