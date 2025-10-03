Zoológico realiza oficinas, contação de histórias, bazar para celebrar o mês das crianças









A equipe de Educação Ambiental do Zoológico de Guarulhos preparou uma agenda especial para celebrar outubro, mês em que se comemora o Dia Nacional das Aves (5) e o Dia das Crianças (12). A primeira atividade é a Passarinhando pelo Zoo, que acontece nas próximas terça e quinta-feira, dias 7 e 9, e também nos dias 21, 23 e 30, entre 10h e 15h. A brincadeira interativa e educativa é composta pelas estações Birdwatching (observação), Penas (vestígios táteis) e Acústica (audição).

Cada participante escolhe por onde começar e, ao completar cada jornada, recebe um adesivo no passaporte ou um carimbo na atividade. Quem concluir as três jornadas recebe o título simbólico de Protetor das Aves do Zoo – Ornitólogo Amador. As jornadas serão representadas por três estações fixas onde os participantes receberão instruções e um guia.

A atividade se conecta ainda com a celebração do Dia Mundial das Aves Migratórias, 8 de maio, que neste ano teve o tema “Espaços compartilhados: criando cidades e comunidades amigas das aves”. Para reforçar a mensagem, haverá distribuição de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, uma vez que as aves são dispersoras naturais de sementes, ajudando a regenerar florestas e áreas verdes.

O objetivo é oferecer vivência prática e sensorial às crianças e despertar a conscientização sobre a importância das aves para os ecossistemas. A participação é gratuita.

Agenda completa de outubro no Zoo

Passarinhando pelo Zoo

Dias 7, 9, 21, 23 e 30, entre 10 e 15h (ponto de encontro no auditório do zoo)

A brincadeira interativa e educativa composta pelas estações Birdwatching (observação), Penas (vestígios táteis) e Acústica (audição).

Semana das Crianças – Jornada dos micos-de-cheiro

Dias 14, 15 e 16, das 10 às 15h, em frente ao recinto dos micos-de-cheiro

Jogos e desafios que mostram de forma divertida a importância de proteger a infância e de cuidar dos animais.

Abertura da 9ª Semana Lixo Zero

Dia 17, às 10h e às 14h, no auditório do zoológico

Contação de história para as crianças descobrirem de onde vê e pra onde vão as embalagens dos produtos que consumimos no dia a dia.

Oficina de artesanato sustentável e customização criativa

Dia 18, às 15h e às 16h30 (auditório)

Transformação de roupas, sapatos, acessórios e embalagens em peças única e ecológicas

Lojinha grátis – Bazar da troca sustentável

Dia 18, das 15h às 16h30, no auditório do zoo

Leve o que você não usa mais e leve para casa outros itens sem gastar nada. Vale roupas, calçados, brinquedos e acessórios em bom estado.

Oficina Educação Financeira Sustentável

Dia 18, às 15h e às 16h30, (auditório)

Experiência lúdica e educativa para crianças e famílias.

Oficina Construção de Abrigos para Polinizadores

Dia 22, das 10h às 15h (auditório)

Aprenda a montar “casinhas” para atrair joaninhas, abelhas nativas sem ferrão e borboletas

Observação de aves

Dias 9, 16, 23 e 30, faz 7h30 às 9h

Oportunidade de vivenciar a emoção de identificar aves de vida livre dentro do Zoológico, dentre eles sabiá-laranjeira, bem-te-vi, carcará, pica-pau-da-cabeça-amarela, além de ninhos e ovos de pássaros.

*Necessário realizar inscrição prévia pelo link da bio do zoo no Instagran (zooguarulhos)

Projeto Mundo Verde

De terça à sexta-feira, das 9h às 15h30, no Museu do zoo

Doação de mudas e árvores nativas da Mata Atlântica (ipês branco, roxo e amarelo, jabuticaba, pitanga e manacá-da-serra.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.