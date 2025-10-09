Prefeitura de Guarulhos presta mais de 1,1 mil atendimentos aos romeiros de Aparecida









A Prefeitura de Guarulhos registrou 1.114 atendimentos de saúde prestados aos romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida até esta quarta-feira (8). A estrutura montada nos postos Sakamoto, Farol e da Borracharia vem oferecendo assistência desde sábado (4), com equipes formadas por um médico, um enfermeiro e dois técnicos ou auxiliares de enfermagem da Secretaria da Saúde.

Além das dores musculares, os romeiros relataram principalmente dores nos pés, segundo a enfermeira Janete de Jesus Franco, que atua em um dos locais de apoio. Não à toa, dos 1.405 procedimentos realizados entre os dias 4 e 8 de outubro, 327 foram curativos, muitos destinados a tratar bolhas provocadas pela longa caminhada.

O total de procedimentos também incluiu acolhimentos e orientações (575), aferição de pressão arterial (178), terapia de reidratação oral (211), administração de medicamentos (80) e verificação de glicemia capilar (34). O posto Sakamoto concentrou o maior número de atendimentos, com 470 registros, seguido pelos postos Farol e da Borracharia, com 322 cada.

A romeira Tatiana Lima, 44 anos, publicitária, participa da peregrinação há oito anos e afirma que os pontos de apoio são muito importantes: “Sem eles não seria possível concluir a caminhada”. Neste ano, ela faz o trajeto com um grupo de 79 romeiros de Guarulhos, motivada por razões especiais. “Minha filha está se formando em medicina e um amigo querido está em tratamento contra o câncer. Se tudo der certo, essa caminhada trará a cura e a vitória”, disse.

O atendimento segue até sexta-feira (10), das 9h às 16h, no posto Sakamoto (km 210,5 – sentido Rio de Janeiro). As atividades no posto da Borracharia (km 216 – sentido São Paulo) foram encerradas na quarta-feira (8), e no posto Farol (km 208 – sentido Rio de Janeiro) nesta quinta (9).