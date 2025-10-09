Cata-Tralha atende 18 bairros neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (11) pelas ruas do Jardim Las Vegas, Jardim City, Vila ltapoan, Jardim Valéria, Vila Bremen, Jardim Cristain Alice, Jardim lporanga, Jardim Luciara, Vila Imaculada e Vila Rio de Janeiro. No domingo (12) os bairros atendidos serão Jardim Santa Cecília, Jardim São Paulo, Jardim Santa Clara, Jardim Testai, Jardim Cocaia, Vila Cocaia, Jardim Uirapuru e Vila Maricy.
Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Confira a programação
Sábado, 11 de outubro
Jardim Las Vegas
Rua Benedicta Dias Nobre, rua Carlos Alberto Franca, rua Cesário José de Morais, rua Doutor Antonio Sylvio Cunha Bueno, rua Ismael Manoel da Silva, rua Leopoldo Silingardi, travessa Leopoldo Silingardi, viela Moisés Francisco da Silva, rua Nahomi Harada Ribeiro, rua Silvânia Leme Martins, rua Sílvio Silingardi, rua Tsuyako Okada Kudamatsu, rua William Kari, avenida das Hortênsias, rua das Rosas, rua dos Evangelistas, rua dos Imigrantes, rua dos Poetas Guarulhenses, rua Davi, rua Jaime Avelino, rua Caio, rua Elísio Laureano.
Jardim City
Rua Annuciato Thomeu, avenida Benjamin Harris Hunnicutt, rua Bernardo Abrunhosa, rua Cecília Mady Elias, rua Dirceu Rocha Dias, rua Francisco Correia, rua Hermínio Falcon, rua José Anésio Ramos Cruzeiro, rua Paschoalina Belloti, rua Prefeito Rinaldo Poli, rua Professora Vera Lúcia Nogueira Lucas, rua Rafael João Avilez Sanches, rua Reinaldo César Oliveira.
Vila ltapoan
Rua A, rua Aparecida Lima Corrêa, rua B, rua Bandeira Paulista, rua Barra Mansa, rua D, rua Eugênia Marcondes, rua Guará, rua José Marcondes Benedicto, rua Miracema, rua Nova Andradina, rua Orleans, rua São João da Barra, rua São Sebastião do Alto, rua Trajano de Morais, rua da Juventude.
Jardim Valéria
Rua Anunciata Zacardi Cerconi, rua Dois, avenida Rosa Molina Pannocchia, rua Três, rua Adalberto Junho.
Vila Bremen
Rua Aramina, rua Bento Silva Ramos, rua Brasilândia, rua Cinco, rua Dois, rua Fátima do Sul, rua Jaborandi, rua Michele, rua Particular, rua Quirinópolis, avenida Rio de Janeiro, rua Santa Helena, rua Três Lagoas, rua Três.
Jardim Cristain Alice
Rua Sitio Novo Goias, rua Cristin Alice, rua C, rua D, rua E, rua Robru, rua S, rua V.
Jardim lporanga
Rua Atalaia, rua Benedito Affonso, rua Cardoso, rua Doutor Osires Mário Guida, rua lvatuba, avenida Jovita, rua João Batista Vaz, rua Lions, rua Luíza Rosa Cunha, rua Petrópolis, rua Tocantinópolis, rua Vargem Bonita.
Jardim Luciara
Rua Adélia Sadalla, rua José Teodoro Gonçalves, rua Norival Testai, rua Ricardo Aurélio Manfredini.
Vila Imaculada
Rua Araruama, rua São Carlos do lvaí, rua São Sebastião do Tocantins.
Vila Rio de Janeiro
Rua ltaúna do Sul, rua Juruna, rua Leste, rua Marginal B, rua Mourad, rua Nelson Carnaes, rua Panair, rua Querência do Norte, rua do Povo, rua dos Eucaliptos, rua do Abacate, rua das Oliveiras.
Domingo, dia 12
Jardim Santa Cecília
Rua Abelardo Luz, rua Antônio Gercone, rua Bom Retiro, rua Campo Erê, rua Cinco, rua Cunha Porã, rua Ferraz de Vasconcelos, rua Guaios, rua Hugo Ziller, rua lreneópolis, rua ltaiópolis, avenida Nova América, rua Papanduva, rua Pinheiro Preto, rua Quatro, rua Quilombo, rua Rio Negrinho, rua Romelândia, rua Romênia, rua Saudades, rua Seis, rua Tailândia, rua Uganda, viela da Barra, rua do Colégio, viela Águas Belas.
Jardim São Paulo
Rua Décio, rua Engenheiro Paulo Frontim, rua Iguaçu, rua Ilha Comprida, rua Morungaba, rua Nossa Senhora dos Remédios, rua Quixote, rua Rio Novo, rua Salto Grande, rua Sarutaia, rua São Geraldo, rua Taguai, rua Várzea Paulista.
Jardim Santa Clara
Rua Anita Garibaldi, rua Barbosa Ferraz, rua Belo Jardim, rua Carmópolis de Minas, rua Catanduva, rua Dois, rua Dores do lndaiá, rua Dorezópolis, viela Dumont, rua Ferdinando Paluan, avenida Francisco Morato, rua Hilário Dias dos Santos, rua José Moreira da Costa, rua Mauá, viela Nova Granada, rua Pirapora do Bom Jesus, rua Piratuba, rua Poá, rua Pradópolis, rua Praia Grande, rua Raul Valença, rua Ribeirão Pires, rua Rio Espera, rua Santarém, rua Senador Modesto Gonçalves, rua Serrana, rua São Miguel da Guamá, rua São Sebastião do Umbuzeiro, rua Terezinha, rua Três, rua Um.
Jardim Testai
Rua Albina Artoni Testai, viela Armando Artoni, viela Boa Vista, viela Catarina Testai, rua Henrique José Testai, rua João Artoni, rua João José Testai, rua Palma B. Artoni, rua Testai, rua, Vitóri, Artonio, rua da Paz.
Jardim Cocaia
Rua Caracas, rua Lagoa Dourada, rua Maria Artoni Rossi, rua Miguel Leão, rua Pianura, rua Piuma, rua Rabi, rua Rio do Campo, rua Santa Bárbara, rua São João Dei Rey, rua São Tiago, rua Tijucas do Sul, rua Veríssimo.
Vila Cocaia
Rua Campos Floridos, rua Entre Rios de Minas.
Jardim Uirapuru
Rua Comendador Gomes, rua Jundiaí do Sul, rua Patota, rua Santo Antônio da Platina, rua São José da Boa Vista.
Vila Maricy
Rua Adianópolis, rua Benjamin José Antônio, rua Eduardo Juliani, rua Faustino Siqueira Franco, rua Joaquim Gonçalves da Silva, rua São Tomaz de Aquino.